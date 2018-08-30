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Satırlı saldırgan dehşet saçtı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. 2 kişinin yaralandığı olaysa güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
Satırlı saldırgan dehşet saçtı
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Gaziosmanpaşa’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restoranda oturan bir kişiyle dışarıdan gelen bir başka kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine restoranda sonradan gelen şahıs yanında bulundurduğu satırı çıkarıp rastgele sallamaya ve tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı.

Bu kovalamaca sırasında satırın çevredeki vatandaşlara isabet etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Saldırganın alışveriş merkezine satırla nasıl girdiği ve güvenlik noktalarını nasıl geçtiği konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka suçlardan da aranmasının olduğu öğrenilen şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüAlışveriş


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