USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Rusya Akdeniz'de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de yeni bir tatbikat yapılacağını duyurdu. 1 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'de bitecek olan tatbikata, 25 savaş gemisinin ve 30 uçağın katılacağı belirtildi.

Dünya / 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:16
Rusya Akdeniz'de tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltmiş duru8mda. Taraflardan peş peşe gelen, 'Suriye'ye saldırı düzenlenmesi planlanıyor' açıklamalarının ardından bugün Rusya'dan yeni bir çıkış geldi.

Rusya, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 savaş uçağı ile 1 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapılacağı belirtildi.

Açıklamada tatbikatın Rus Donanması Başkomutanı Amiral Vladimir Korolyov öncülüğünde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Kaynak : İHA

Savunma BakanlığıTatbikat1 EylülSavaş UçağıRusya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı