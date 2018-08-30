Portakal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Küskünler seçimi boykot edecekmiş. Gitsin doğrudan AK Parti'ye oy versin' açıklamasına sert tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Portakal, Kılıçdaroğlu'na 'Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet. Kendisine mi sorulacak kime oy verileceği?' çıkışıyla tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu'nun rüyadan uyanıp gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Fatih Portakal partililere de sitem ederek 'aslında esas sorumlu hala kendisini partinin başında tutan hesap sormayan partililerde' dedi.

Gerçekleri görüp rüyadan bir uyansa #CHP lideri. Aslında esas sorumlu hala kendisini partinin başında tutan hesap sormayan partililerde. Muhalefetsizlikle ülkeye zarar veriyor. Kendisine mi sorulacak kime oy verileceği? Talihsiz cümle. https://t.co/vIEVsPPDXE — fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ağustos 2018