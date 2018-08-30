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Portakal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi.

Siyaset / 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:58
Portakal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Küskünler seçimi boykot edecekmiş. Gitsin doğrudan AK Parti'ye oy versin' açıklamasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Portakal, Kılıçdaroğlu'na 'Partisini babasının malı gören kibirli zihniyet. Kendisine mi sorulacak kime oy verileceği?' çıkışıyla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun rüyadan uyanıp gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Fatih Portakal partililere de sitem ederek 'aslında esas sorumlu hala kendisini partinin başında tutan hesap sormayan partililerde' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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