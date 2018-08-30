USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Murat Bardakçı o başlıktan rahatsız oldu

Murat Bardakçı kadınların erotik fotoğraflarının "cesur poz" başlığı altında verilmesine tepki gösterdi.

Televizyon / 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:20
Murat Bardakçı o başlıktan rahatsız oldu

Habertürk yazarı Murat Bardakçı gazete ve televizyon kanallarının kadınların erotik fotoğraflarını 'cesur poz' adı altında vermelerine tepki gösterdi.

Bardakçı “cesur poz” sözü, şimdi bazı hanımların “bir taraflarını açıp poz vermeleri” mânâsında kullanılıyor' dedi.

Bardakçı'nın yazısındaki o bölüm;

Gazetelerin ve TV'lerin magazin haberlerinde, özellikle de son senelerin yaz aylarında sık sık “Cesur poz” diye bir başlık görürsünüz…

Buradaki “cesur” sıfatının öyle kahramanlıkla, gözünü budaktan sakınmamakla veya tehlikede olan birilerini yahut bir şeyleri kurtarmakla alâkası olmadığını söylememe gerek yok; “cesur poz” sözü, şimdi bazı hanımların “bir taraflarını açıp poz vermeleri” mânâsında kullanılıyor!

İlgi çekmek için, bazen de menfaat maksadıyla yapılan teşhirciliğe artık “cesur poz” denmesi, Türkçe'nin mânâlı ve derin ifadelerinden olan “cesaret” kavramının ayaklar altına alınması, hattâ mevtâ hâline getirilmesi demektir!

Hatun incecik bikinisi ile yahut üzerinde o da olmadan şakır şakır fotoğraf çektiriyor ve bu iş cesaretle ne alâkası varsa, hemen “cesur poz” oluyor… Bazen de tek başına aynanın karşısına geçiyor, “Hu huuuu, ben buradayııım!” diyerek cep telefonu ile selfie çekiyor, sosyal medya hesabına koyuyor ve hemen takdir dolu yorumlar geliyor: “Aman ne cesur pooooz!”…

Böyle selfie'lerin beş değişmez unsuru vardır: Bir hatun, bir ayna, bir cep telefonu, çift yahut tek parçalı bir bikini ve vücudun teşhir edilecek yeri, yani cesaretin kaynağı!

İşte, magazin basınımızın artık değişmez klişesi hâline gelen “cesur poz”, budur…
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaTelevizyonMurat BardakçıHabertürkCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı