Murat Bardakçı o başlıktan rahatsız oldu

Habertürk yazarı Murat Bardakçı gazete ve televizyon kanallarının kadınların erotik fotoğraflarını 'cesur poz' adı altında vermelerine tepki gösterdi.



Bardakçı “cesur poz” sözü, şimdi bazı hanımların “bir taraflarını açıp poz vermeleri” mânâsında kullanılıyor' dedi.



Bardakçı'nın yazısındaki o bölüm;



Gazetelerin ve TV'lerin magazin haberlerinde, özellikle de son senelerin yaz aylarında sık sık “Cesur poz” diye bir başlık görürsünüz…



Buradaki “cesur” sıfatının öyle kahramanlıkla, gözünü budaktan sakınmamakla veya tehlikede olan birilerini yahut bir şeyleri kurtarmakla alâkası olmadığını söylememe gerek yok; “cesur poz” sözü, şimdi bazı hanımların “bir taraflarını açıp poz vermeleri” mânâsında kullanılıyor!



İlgi çekmek için, bazen de menfaat maksadıyla yapılan teşhirciliğe artık “cesur poz” denmesi, Türkçe'nin mânâlı ve derin ifadelerinden olan “cesaret” kavramının ayaklar altına alınması, hattâ mevtâ hâline getirilmesi demektir!



Hatun incecik bikinisi ile yahut üzerinde o da olmadan şakır şakır fotoğraf çektiriyor ve bu iş cesaretle ne alâkası varsa, hemen “cesur poz” oluyor… Bazen de tek başına aynanın karşısına geçiyor, “Hu huuuu, ben buradayııım!” diyerek cep telefonu ile selfie çekiyor, sosyal medya hesabına koyuyor ve hemen takdir dolu yorumlar geliyor: “Aman ne cesur pooooz!”…



Böyle selfie'lerin beş değişmez unsuru vardır: Bir hatun, bir ayna, bir cep telefonu, çift yahut tek parçalı bir bikini ve vücudun teşhir edilecek yeri, yani cesaretin kaynağı!



İşte, magazin basınımızın artık değişmez klişesi hâline gelen “cesur poz”, budur…

Kaynak : Beyaz Gazete Özel