Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde düzenlenen toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.



ODTÜ'LÜLER 24 HAZİRAN'I DEĞERLENDİRDİ



Toplantıda, 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapıldı.



Yaklaşık 3 saat süren sunumda rakamlar üzerinden akademik bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, sunumda, CHP'nin sahip olduğu büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altının çizildiği öğrenildi.



ODTÜ'NÜN RAPORU: CHP BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA OY KAYBI YAŞADI



Toplantıda, 24 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapıldı.



Yaklaşık 3 saat süren sunumda rakamlar üzerinden akademik bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, sunumda, CHP'nin sahip olduğu büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığının altının çizildiği öğrenildi.



İLÇE BAZINDA EN BÜYÜK KAYIP ÇANKAYA'DA!



İlçe bazında da değerlendirmeler yapılan sunumda en büyük oy kaybının ise Çankaya ilçesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.



SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI



PM'de, partide değişim isteyen üyelerle yönetim arasında sert geçen tartışmalar yaşandığı da öğrenildi.



Değişim isteyen üyelerin milletvekili seçimleri sırasında yanlış yöntem izlendiğini savunduğu, yönetimin ise bunu kabul etmediği kaydedildi. Aynı üyelerin 'küsen seçmenlerin' kazanılması gerektiği yönündeki önerisinin ise yönetim tarafından 'küsen seçmen olmadığı' gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.



KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ 'SÜRPRİZ ADAYLAR OLACAK' DEDİ, PARTİLİLER ÇİLEDEN ÇIKTI



Yönetimin 'yerel seçimlerde sürpriz aday olacağı' yönündeki açıklamalarının da PM'de tartışma konusu olduğu, bazı üyelerin buna, 'sürpriz adaya gerek yok, tabandan, parti örgütünden, halkın içinden adaylar olmalı' diye tepki gösterdiği ifade edildi.



İNCE'DEN SERT TEPKİ



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise toplantıya davet edilmemesine Twitter'dan tepki verdi. Kılıçdaroğlu'na yalancı diyen İnce şu ifadeleri kullandı;

Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun.



YEMEK ELEŞTİRİLERİNE DE YANIT VAR



Muharrem İnce, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ile yediği yemek ve sonrasında yaptığı açıklamalar üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.



Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı o ifadeler:



Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim.



iŞTE O TWEET;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel