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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı

Reuters, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurumu Üyesi Erkan Kilimci'nin görevinden istifa edeceğini iddia etti.

Ekonomi / 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:49
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı

Reuters, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurumu Üyesi Erkan Kilimci'nin görevinden istifa edeceğini iddia etti. Reuters'a bilgi veren kaynağa göre, Erkan Kilimci'nin Türkiye Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi olması bekleniyor.

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atandı.


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