Melania Trump'tan sessiz tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın hayat kadınları ile birlikte olduktan sonra onlara susmaları için para ödettirdiği ve taciz iddiaları Amerika'da en çok konuşulan konulardan biri.



Yayılan bu iddialar tüm ülkede konuşulurken, tek sessiz kalan başkanın eşi Melania Trump oldu.



EVLİLİK DRAMI YAŞANABİLİR



Habertürk yazarı Serdar Turgut bu sessizliğe dikkat çekerken Melania Trump'ın Başkan Trump'a karşı direnişte olduğunu yazdı.



Geçtiğimiz dönemlerde kameralar önünde Başkan Trump'a tepki gösteren Melania Trump'ın tavırlarına dikkat çeken Turgut 'Melania bir süre önce elini tutmak isteyen Başkan Trump'a herkesin gözü önünde elini uzatmamıştı. Ayrıca Trump'ın verdiği hiçbir davete devlet tarafından zorlanmadığı takdirde katılmak da istemiyor. Fırsat buldukça da Florida'ya, kocasından uzağa kaçıyor. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly bütün bunları önlemek ve mutlu çift görünümü verdirmek için bayağı mesai harcıyor ama nafile. Şimdi de Melania susarak, kocasına hiç destek vermeyerek onun işlerini daha da zorlaştırıyor. Anlayacağınz Melania pasif direnişte gibi. Önümüzdeki aylarda Beyaz Saray'da ilginç evlilik dramaları da yaşanabilir.' diye yazdı.



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