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Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'dan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Macron hem Türkiye hem de Rusya ile stratejik ortaklık kurmanın çıkarlarına olacağını söyledi.

Dünya / 30 Ağustos 2018 Perşembe 22:27
Macron'dan Türkiye açıklaması

Macron, Helsinki ziyareti sırasında konuştu. Avrupa'nın güvenlik yapısını yeniden elden geçirmeleri gerektiğini belirtti.

ABD'ye bel bağlamayarak kendi güvenlikleriyle ilgili sorumluluğu almaları gerektiğini tekrar etti. "Türkiye ve Rusya'yla stratejik ortaklık çıkarımıza" diyen Emmanuel Macron, soğuk savaş sonrası Rusya ile ilişkilerini modernize etmeleri gerektiğini belirtti.

Macron bu hafta başında yaptığı açıklamada da Türkiye ile AB üyeliği değil stratejik ortaklık inşa edilmesi gerektiğini söylemişti.

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