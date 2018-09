Komandolar zeybek oynadı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Kastamonu’da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı da göndere çekildi. Çelenk sunma töreninin ardından Vali Karadeniz, Garnizon Komutanı Albay Aydoğdu ve Belediye Başkanı Babaş, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara geçildi.



Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, törene katılan ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayramın anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu yaptı.



Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Türk ordusunun çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetinin büyük bölümünün imha ve esir ettiğini belirterek, “Askeri açıdan diğer önemli hususlar, o günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometrelik mesafeyi yaya olarak ve savaşarak kat etmiş olmasıdır. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz, her zaman her yerde ve her şartta verecek görevleri iyi fayans hazırdır. İşte tam bu sebepledir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yüce Türk milletinin düşmanlarının bir hedefi Türk Silahlı Kuvvetleri nedir amaçları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin darlığından çıktığı Türk milletinin gözünde itibarsızlaştırmak. Söz bu maksatla düşmanlarımız uzun bir süredir planlı olarak Türk Silahlı kuvvetlerine karşı kara propaganda uygulamışlardır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünüp parçalanmasını isteyen düşmanlar, devlet yapımızda ki bütün önemli kurumlarda olduğu gibi içimizde de özenle yerleştirdikleri hain işbirlikçilerinin kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan vatansever çalışkan devletine ve vatanına sağlık personeli sahte belgelerle nasılsınız suçlamalarıyla kurdukları kupayla tasfiye ederek kendilerini yönetim kadrolarını oluşturmaya çalışmışlardır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihaneti 15 Temmuz kalkışmasına tertip etmişlerdir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever evlatları büyük bir çoğunluğuyla bu hain girişime karşı gelmiş, milletiyle el ele vererek Cumhuriyet ve demokrasi sesine sahip çıkmış ve kendi içinde ve ülke genelinde hain kalkışmayı engellemiştir. 15 Temmuz, FETÖ terör örgütü kalkışması bizim için çok önemli ve ibretlik bir olaydı. Devletimizin bu zor coğrafyada varlığını devam ettirmesi Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kalması için yüce Türk milletinin sevgisini güvenini desteğini almış güçlü bir orduya sahip olması zorunludur” ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra Kastamonu Belediye Başkanlığı Halk Oyunları ekibi, gösterilerini sundu. Ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğünde eğitim gören Jandarma Komanda Bölüğü Halk Oyunları, Ege yöresine ait gösterisini oynadı. Askerlerin oynadığı halk oyunları, vatandaşların ve törene katılanların büyük beğenisini topladı. Gösterilerden sonra geçiş töreni yapıldı. Vatandaşlar, askerlerin geçişi sırasında alkış tuttu. Kaynak : İHA