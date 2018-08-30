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'Kanla yoğurduğumuz bu topraklar...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kanla yoğurduğumuz bu topraklar, bizim ilelebet vatanımızdır” dedi.

Siyaset / 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
'Kanla yoğurduğumuz bu topraklar...'
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Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten bir orduya değil, ülkesine hizmet eden bir insan gücüne ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, artık istedikleri yolu çizemeyenlerin Türkiye'ye tahammül edemediklerini belirterek, 'Kanla yoğurduğumuz bu topraklar, bizim ilelebet vatanımızdır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bize bin kere diz çöktürdüklerini sansalar da biz bin kere ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

TahammülMezuniyetCunta


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