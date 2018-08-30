Kahreden görüntülerin ardından çok önemli gelişme!

Velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur'un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık davaya müdahil olunacağını duyurdu. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimi işlemleri, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.



AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



'Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, 'çocukların icra yoluyla teslimi' konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'



100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINDA VAR



Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili ayırıntılar belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlı'ğının 100 Günlük İcraat Programında, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı.



Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi.



Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak.



'Çocuk Teslim Merkezi' adını alacak merkezler, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. Bu konuda İcra ve İflas Kanununda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.



Öte yandan çocuğun yüksek yararı doğrultusunda teslim sırasında psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler de hazır bulunacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak.



Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek.



Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına aykırı hareket edenler, çocuğu teslim edene kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacak.



MASRAFLARI DEVLET KARŞILAYACAK



Velayete sahip anne veya babanın yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi, çocuğunu göstermemesi halinde, çocuğun menfaati dikkate alınarak velayet sahibi değiştirilebilecek. Ayrıca durum ve koşullara göre velayet kaldırılabilecek, çocuğa vasi de atanabilecek.



Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurmada yapılacak tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.



TASLAK SEÇİMDEN ÖNCE HAZIRLANMIŞTI



İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan hüküm kapsamında icra dairesi aracılığıyla yapılan çocuk tesliminde yeni düzenlemeler yapılması, 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme gelmişti.



Adalet Bakanlığının seçimlerden önce hazırladığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı Taslağı ile bu uygulamanın, kanuni düzenlemelerle yürürlükten kaldırılması hedeflenmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hazırlanan taslak hakkında, Bakanlar Kuruluna da bilgi vermişti. Ancak söz konusu taslak, seçimler nedeniyle TBMM'ye sevk edilememişti.

