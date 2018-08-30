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Juventus'un Başkanı ve eşi Bodrum'da

Yaz tatilini Ege kıyılarında geçirmeyi tercih eden Juventus’un başkanı Andrea Agnelli ve eski manken eşi Deniz Akalın tatil için Bodrum’u seçti.

Ekonomi / 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:02
Juventus'un Başkanı ve eşi Bodrum'da

İtalyan ve Türk basınına bomba gibi düşen aşklarıyla çok konuşulan eski manken Deniz Akalın ve eşi Juventus’un başkanı Andrea Agnelli, tatil için Bodrum’u seçti. İtalya’nın en zengin ailesi olan ve 100 milyar dolar gibi büyük bir parayı kontrol eden Agnelli’in mütevazi bir tatil yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Yalıkavak’ta bir plajda gün boyu gölgede oturan Agnelli’ye, Akalın da eşlik etti. Geçtiğimiz yıllarda Livia Selin adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Deniz Akalın’ın, yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.

Andrea Agnelli’nin eski eşinden olan kızının da bulunduğu tatilde, çift deniz sefası yapmayı da ihmal etmedi. Sahip oldukları servete göre mütevazi bir hayat yaşamayı tercih eden ikilinin, locada güneşlenmesi de objektiflere yansıdı.

Bu yıl Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Andrea Agnelli, geldikleri mekan sahibine ise Ronaldo imzalı forma getirdiği öğrenildi.

(Eren Ayhan /İHA) Kaynak : İHA

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