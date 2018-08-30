USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

İyi Parti'den il başkanlarına istifa çağrısı

İyi Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, il başkanlarına istifa çağrısında bulundu.

Siyaset / 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:35
İyi Parti'den il başkanlarına istifa çağrısı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.

'TAVSİYE KARARINA UYMALARINI BEKLİYORUZ'

İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:

'İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz'

İstifaGenel Başkan Yardımcısıİl Başkanlarıİyi Parti


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı