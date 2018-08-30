İyi Parti'den il başkanlarına istifa çağrısı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.



'TAVSİYE KARARINA UYMALARINI BEKLİYORUZ'



İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:



'İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz'