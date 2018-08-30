Dev şirketin başkan yardımcısı pencereden düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin yakınlarında korkunç bir olay yaşandı. Belçikalı üst düzey yönetici Bruna Charles De Cooman, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Novolipetsk Steel'in (NLMK) Araştırma-Geliştirme Bölümü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan De Cooman'ın cansız bedeni yaşadığı apartmanın altında bulundu.



Yaşadığı lüks binanın 9'uncu katında yaşayan 59 yaşındaki De Cooman'ın pencereden düştüğü açıklanırken olayın şüpheli olduğu ve bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Belçikalı iş insanının iş arkadaşları ve yakın dostları, geçen sene bu göreve başlayan De Cooman'ın herhangi bir intihar belirtisi göstermediğini söyledi.



De Cooman'ın çalıştığı şirket Rusya'nın en büyük dört çelik üreticisinden biri olarak biliniyor. Şirket, oligark Vladimir Lisin'e ait.





