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Dehşete düşüren görüntüler

Babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anlar ekranlara gelince tepkiler çığ gibi büyüdü.

Televizyon / 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:17
Dehşete düşüren görüntüler
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Söylemezsem Olmaz whatsapp hattına gelen bir görüntü izleyenleri şoke etti.

Bir baba küçük kız çocuğuna şiddet uygularken o anları kemaraya aldı.

'BU SAPIKTAN KURTARIN'

Canlı yayında ekrana gelen görüntüye tepkiler çığ gibi büyürken, Nihat Doğan sessizliğini canlı yayında bozdu.

Doğan tepkisini dile getirirken 'Bu bizim whastapp hattımıza gelen bir ihbardır. Bu bir suçtur. Bu çocuğu tanıyan varsa bu caninin bu sapıktan çocuğun kurtarılması lazım.' diye konuştu.



Çocuğuna uyguladığı şiddeti kameraya aldı
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Söylemezsem OlmazNihat Doğan


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