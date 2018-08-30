Büyük Zafer'in 96. yılı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret etti.
Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de Zafer Bayramı törenine katıldı. Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Hatıra defterini imzalayan Erdoğan şunları ifade etti;
'Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olarak büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen bu şanlı zafer tarihimizin altın halkalarından biridir.
Türk milleti şehitlerimizin fedakârlıklarından, kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.
Ülkemizin egemenliğine dönük son zamanlarda artan saldırılar, bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.
Ruhun şad olsun.''