Büyük Zafer'in 96. yılı!

'Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olarak büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen bu şanlı zafer tarihimizin altın halkalarından biridir.Türk milleti şehitlerimizin fedakârlıklarından, kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.Ülkemizin egemenliğine dönük son zamanlarda artan saldırılar, bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.Ruhun şad olsun.''