Başkan Erdoğan: Hiçbir zafer ter ve kan kokusu olmadan kazanılmaz

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:



Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız, sahada güçlü olmamız, sahada başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık.



Hiçbir zafer ter ve kan kokusu olmadan kazanılmaz.







'Rusya ve İran'la ortak çalışıyoruz'



Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz.



Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz.



Türkiye güçlendikçe uğradığımız saldırların çapı da büyüyor.



Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız.



Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provokatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz.



Ülke ve millet olarak onurlu duruşun bedelini Türkiye'ye ödetmek istiyorlar.







'Hepsi tasfiye oldu gitti'



Kendini milletin üzerinden sananların hepsi tasfiye oldu gitti. Ülkemize kibirle yaklaşanlara karşı mücadele veriyoruz. Onların da tasfiye oldukları günleri İnşallah göreceğiz.



Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz.