Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.



Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak : AA