Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Türkiye, son dönemde dış güçler tarafından ekonomik saldırı altına alındı.



Halk ve ilgili kurumlar bu saldırılara karşı dik dururken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü basın toplantısında hükümeti eleştirdi.



AHMET HAKAN'DAN SERT ELEŞTİRİ



Saldırıların başlamasından uzun bir süre sonra çıkıp eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'na tepki ise Gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.



Hakan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtı duruşunu eleştirirken şu ifadeleri kullandı;



DOLARIN ateşi ilk yükselmeye başladığında...



Kemal Bey Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz billahi de bilmiyorsunuzİş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki:



“Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.



Özellikle Adnan Bali'nin bu açıklamasının ardından...



Bütün Türkiye'de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı:



“Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”.



Bu kabul yerleşti.

Bu kabul pekişti.

Bu kabul tuttu.

Bu süreçte...



Kemal Kılıçdaroğlu...



“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali'nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.



Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün...



Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.



“Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun!

“Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin!

“Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin!



Şimdi çıkmış...



“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.



Kemal Bey!



Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel