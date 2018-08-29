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Ormanlığa saklanmış halde yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 48 mülteci yakalandı.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:58
Ormanlığa saklanmış halde yakalandılar
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Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babadere köyünde ormanlık alana baskın yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, İran ve Kongo uyruklu 48 kaçak yakalandı. Yakalanan mülteciler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi.

Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Kaynak : İHA

AfganistanKaçakJandarmaİranGülpınar


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