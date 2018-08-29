Ormanlığa saklanmış halde yakalandılar

Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Babadere köyünde ormanlık alana baskın yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, İran ve Kongo uyruklu 48 kaçak yakalandı. Yakalanan mülteciler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi.



Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Kaynak : İHA