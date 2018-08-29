Ömer Çelik: Gündemizde af yok

Ömer Çelik'in açklamalarından satır başları;



(Yerel seçim çalışmaları) Şehir siyaseti önemli bir kavram haline geliyor. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz.



Şimdiden bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.



(MHP'nin af teklifi çalışması) Bir değişiklik yok, gündememizde bu konu yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok.



(Macron'un açıklamaları) Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'nin Avrupa devleti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bir konuşmada birden çok hata yapılmıştır. Umarım bunları düzeltirler.



(Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?) Yerel seçimde 'böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var.