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Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

Ekonomi / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitleri iki katı olarak uygulanacağını açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.'

CumhuriyetTürkiyeMerkez Bankası


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