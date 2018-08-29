Bu yıl 40.kuruluş yıldönümünü kutlayan RTDG, 17 farklı kategoride 21 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle medya oscarları sahiplerini buldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından törende ödül alanlara ödüllerini takdim etti.



Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreninde şu isimler ödül aldı:



- Yılın en iyi reality haber programı / Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV - Yılın en iyi sabah programı / Parametre / CNN Türk



- Yılın en iyi ekonomi programı / Piyasa Hattı / Hamdi Demirel / Bloomberg HT



- Yılın en iyi tartışma programı / Türkiye'nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz / Habertürk



- Yılın en iyi spor programı / Bir Zamanlar Futbol / Ender Bilgin-Kemal Belgin / A Spor



- Yılın en iyi yarışma programı / Kelime Oyunu / Ali İhsan Varol / TV2



- Yılın en iyi aktüel haber ödülü / Memleket Meselesi / Hikmet Öztürk-Duygu Leloğlu / A Haber



- Yılın en iyi radyosu / TRT Radyo Haber



- Yılın en iyi radyo yapımcısı / Adem Metan / Best FM



- Yılın en iyi gezi kültür programı / Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV



- Yılın en iyi TV dizisi / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / ATV



- Yılın en iyi erkek oyuncusu / Bülent İnal / Payitaht Abdulhamit / TRT 1



- Yılın en iyi kadın oyuncusu / Burcu Kıratlı / Aşk ve Mavi / ATV



- Yılın en iyi yerel kanalı / Kanal Fırat



- Cengiz Polatkan Özel Ödülü / Günün Manşeti / Murat Çiçek-Hikmet Genç / 24 TV



- Nursal Tekin Özel Ödülü / Armağan Yeter / Anakaragücü Belgeseli / TRT Spor



- Mustafa Cambaz Özel Ödülü / A Haber Ekibi Kerim Ulak, Ata Gündüz Kurşun, Banu El, Hilal Özdemir / A Haber



