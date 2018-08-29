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Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "iTunes" uygulamasında da güvenlik açığı belirledi.

Teknoloji / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
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Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın 'onur' ve 'teşekkür' listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, 'iTunes' uygulamasında da güvenlik açığı belirleyerek 'kredilendirme listesi'ne girmeye hak kazandı.

Apple'ın sesli asistanı 'Siri' ile web tarayıcısı 'Safari'deki güvenlik açıklarını bularak düzeltilmesini sağladığı için firmanın onur ve teşekkür listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, müzik ve film oynatıcısı 'iTunes'da da lisans sözleşmesiyle ilgili güvenlik açığı tespit ederek firma yetkililerine iletti.

Firma bir süre sonra 'tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini' belirterek, Yılmaz'ın 'kredilendirme listesi'ne alınacağını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Apple kullanıcılarının kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyledi.



Apple'ın 'iTunes' isimli bir yazılımı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

'Bu yazılım cihazlara yükleme, güncelleme, müzik dinleme ve film izlenme imkanı sağlıyor. Yazılım içerisinde Apple ID oluşturma, lisans sözleşmesi gibi bölümlerdeki bağlantılarla ilgili bir güvenlik sorunu tespit ettim. iTunes yazılımını aynı internet ağı üzerinden kullanan kötü amaçlı biri, diğer kullanıcının yaptığı işlemleri görebiliyor ve müdahale edebiliyordu. Bu güvenlik sorununu e-mail yoluyla Apple'a ilettim. Firmanın güvenlik birimi tarafından verilen cevapta sorunun düzeltildiği ifade edilerek, Apple'ın web sorununu çözdüğüm için 'kredilendirme listesi'ne ekleneceğim belirtildi.'

Yılmaz, daha önce de firmanın onur ve teşekkür listelerine girdiğini anımsatarak, adının yakında kredilendirme listesine de eklenecek olmasını kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Bu listelerin kendisi gibi genç çalışmacılar için referans olduğunu anlatan Yılmaz, hedefi olan yazılım mühendisliği için kendisini geliştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi. Kaynak : AA

ReferansAnadolu LisesiLise Öğrencisi


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