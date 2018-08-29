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KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.

Eğitim / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:00
KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara'https://sonuc.osym.gov.tr/https://sonuc.osym.gov.trhttps://sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;

2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ https://sonuc.osym.gov.tr https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Sonuçlar için tıklayınız

KpssÖsymOsym.gov.tr


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