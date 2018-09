İhracatta rota; Peru

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, firmalara hedef pazarları daha yakından tanıtmak için organize etmeye başladığı Rota Toplantıları etkinlik zincirinin 14'üncü toplantısı bugün Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlendi.



TİM Başkanı İsmail Gülle ve Peru Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Fernando Albareda'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda Peru ile varolan ticaret ilişkilerini güçlendirilmesi ile ithalat ve ihracat rakamlarının yukarıya doğru çekilme mesajları verildi.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, uluslararası ticarette korumacılığın had safhaya vardığını ticaret savaşlarının büyük bir derinlik kazandığı yeni bir dönemin yaşandığını belirterek, “İhracatçılar olarak bizler her zaman serbest ticaretten yanayız. Ülkelerin birbirlerine karşı gümrük duvarlarını yükseltmelerinin, korumacılık politikaları uygulamalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Ancak ülkemize yöneltilen hamlelere hükümetimiz tarafından verilecek yanıtların da her zaman destekçisiyiz” dedi.



“Amacımız daha fazla ülkeye gitmek daha fazla pazara girmek”



İş dünyası olarak, birlik ve dayanışma içerisinde, ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Gülle, “Ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunların dünya ticaretine etkisi olacaktır. Biz almak ve satmaktan yanayız. Ticareti dengede götürme gayesindeyiz. Karşılıklı dengeyi sağlamak her iki taraf için de önemli. Amacımız daha fazla ülkeye gitmek daha fazla pazara girmek. TİM olarak, hem ihracatçı sayımızı hem de ticaret yaptığımız ülke sayısını artırmak gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.



Latin Amerika'da, stratejik bir konuma sahip olan, oldukça proaktif bir ticaret politikası izleyen Peru'nun, bölgesinin de güçlü ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Gülle, “Son 15 yıllık süreçte, bölgenin ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan ülkenin, EFTA, AB, ABD, Çin, Japonya, Kanada, Kore gibi ülke ve bölgesel örgütler ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunuyor. Peru, geldiği nokta itibarıyla dünya pazarının büyük bir bölümü ile entegre olmuş durumda” şeklinde konuştu.



Ülkenin, altın, gümüş ve bakır gibi zengin yer altı kaynaklarına ve pamuk, şeker, soya, kauçuk gibi geniş bir ürün yelpezasine sahip olduğunu belirten Gülle, Türkiye'nin Peru'nun ithalatından yüzde 0,2 pay aldığını, 2017 yılında ihracatın 108 milyon dolar, ithalatın ise 75 milyon dolar olduğunu kaydetti.



Gülle,bu rakamların iki gelişmiş ülke için yeterli olmadığını vurguladı.



Büyük potansiyelli alanlar var



Gülle, “Türkiye Peru'ya ihracatta; demir-çelik, makine ve elektikli cihazlar, otomotiv, hayvansal ve bitkisel yağlar gibi ürünlerde büyük potansiyel barındırıyor.İnşaat malzemeleri ve müteahhitlik sektörü için de ülkede önemli fırsatlar bulunuyor. Aynı şekilde Peru'nun Türkiye'ye ihracatında da çinko ve kalay başta olmak üzere maden cevherleri, yağlı tohumlar, gıda ürünlerinde ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli kullanmak da iki ülkenin iş insanlarına düşüyor” diye konuştu.







İsmail Gülle'nin ardından söz alan Peru Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, 2013 yılından beri Peru'ya yatırımın fazlalaştığını kaydederek, “Yatırımcıların güveni iyi bir sistemimizin olmasından kaynaklanıyor. Yabancı yatırımcılar için güzel bir yasal çerçevemiz var. Bununla alakalı özel bir anlaşmamız var” dedi.







“Birbirimizin ülkelerini çok fazla bilmiyoruz”



Bazı girişimcileri ve şirketleri bir araya getirmeye, Perululara Türkiye pazarını tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen Albareda, “Çünkü birbirimizin ülkelerini çok fazla bilmiyoruz. Latin Amerika'da Türkiye'yi biliyoruz ama bunun sebebi çok sevilen ve izlenen Türk dizileri. Bunun haricinde ticaret açısından Türkiye sanki çok uzak bir ülkeymiş gibi düşünülüyor. Ben bu gibi toplantıların bu düşünceyi değiştireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye'den oluşturulacak iki ayaklı ticari heyet, 14-19 Ekim tarihlerinde Ekvador ve Peru'da ticari anlaşmalar ve pazar araştırmaları yapacak. Kaynak : İHA