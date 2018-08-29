FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan operasyonel telefon hattı ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ve asker şahısları FETÖ Terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9'u örgüt sorumlusu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

