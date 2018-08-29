FETÖ'cü kardeşini reddetti

Yurtdışına kaçan FETÖ'cüler Türkiye aleyhine algı operasyonlarında kullanılıyor.



Gazeteci Nedim Şener, yapılan algı operasyona geçtiğimiz günlerde değinmiş, firari Cafer Topkaya'ya özellikle dikkat çekmişti.



KARDEŞİ DİLEKÇE YAZDI



Firari Topkaya'nın ailesi tarafından reddedilği ortaya çıktı.



Şener, Cafer Topkaya'nın astsubay kardeşi tarafından Karadeniz Ereğli Nüfus Müdürlüğüne yazılan dilekçeyi köşesine taşıdı.



Kardeş Topkaya'nın soyisimlerini değiştirmek için başvuruda bulunduğunu aktaran Şener şunları yazdı;



Cafer Topkaya ve diğerlerinin gözünü kapattığı gerçek şu; ben değil onları en iyi tanıyan aile üyeleri, onların hain olduğunu söylüyor. Önümde Cafer Topkaya'nın kardeşi astsubay R… Topkaya'nın bir dilekçesi var, okuyalım:



“Karadeniz Ereğli Nüfus Müdürlüğüne,



10 Temmuz 2018



1 - 17 senedir taşımakta olduğum şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasına zerre kadar leke getirmemiş bir astsubayım.



2 - Maalesef kardeş olduğum Deniz subayı Cafer Topkaya hain FETÖ/PDY kalkışması esnasında yurt dışında görevli iken 2016 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'ye gelmiştir ve sırasıyla gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Dava kapsamında 16 ay Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kalmıştır ve yapılan yargılama kapsamında 21 Şubat 2018 tarihinde şartlı olarak cezaevinden tahliye olmuştur. 2 Mart 2018 tarihinde de dava süreci devam etmesine ve yurtdışı yasağı olmasına rağmen illegal yollarla daha önce de görevli bulunduğu ve hala eşi ve çocuklarının yaşamakta olduğu Belçika'ya gitmiştir. Olayı öğrenir öğrenmez Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisinin firar ettiği konusunda gerekli ihbarı yaptım. Gerek görülmesi durumunda Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden bilgilere ulaşılabilir.



3 - Vatanına, milletine, görevine ve ailesine bu şekilde ihanette bulunmuş bir kişi ile yasalar nezdinde kardeşlik bağımı ortadan kaldırmam mümkün olmadığından sizlerin de uygun görmesi durumunda aynı soyadını taşımak istemiyorum.



4 - Bu kapsamda uygun görülmesi durumunda ve bakmakla mükellef olduğum eşim ve çocuklarımın TOPKAYA olan soyadlarımızın “K…….N” olarak değiştirilmesini hususunu arz ederim.” Son söz; evet bizim için FETÖ'cüsünüz, ülkenizin, mesleğinizin haini, ailenizin utancısınız bunu bilin.



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