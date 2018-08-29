Fatih Altaylı: Trump’a minnettarım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye aleyhine attığı adımlar ve tehdit politikasıyla tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump'a minnettar olduğunu söyledi.



Donald Trump'ın Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıdığını ifade eden Altaylı 'Benim için ABD ne kadar kaba saba, tatsız tuzsuz, görgüsüz, cahil bir ülke ise Avrupa da bir o kadar medeniyet demektir' dedi.



Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



Trump'a minnettarım



Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış.

Durum tam oturmuyor ama olsun.

Trump da bizi Avrupa'ya yaklaştırdı ya o bana yeter.

Benim için ABD ne kadar kaba saba, tatsız tuzsuz, görgüsüz, cahil bir ülke ise Avrupa da bir o kadar medeniyet demektir.

Avrupa kültürdür, bilgidir, entelektüelliktir, sanattır.

ABD'ye yakın olmaktansa Avrupa'ya yakın olmayı tercih ederim.

Türkiye ne yazık ki, uzunca bir süredir Avrupa'nın varlığını unutmuştu.

Trump sayesinde yeniden Avrupa'yı ve Avrupa Birliği'ni hatırladık.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel