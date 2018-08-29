USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Eski HDP milletvekili Kürkcü hakkında 'zorla getirme' kararı

Eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'zorla getirme' kararı çıkartıldı.

Güncel / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
Eski HDP milletvekili Kürkcü hakkında 'zorla getirme' kararı

Eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'zorla getirme' kararı çıkartıldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılmayan ve üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunması alınamayan Kürkçü hakkında önceki celsede nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar verildi.

Ancak savunma için mahkemeye gitmeyen Kürkçü hakkında Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için 'zorla getirme' emri çıkartılmasına karar verdi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Kaynak : AA

Hapis CezasıMilletvekiliAğır Ceza MahkemesiTürk Ceza Kanunu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı