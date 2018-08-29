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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye güvenenlerle mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Siyaset / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

'Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye güvenenlerle mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız.'

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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