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CHP o kanalı almaya mı çalışıyor?

Gazeteci Emin Pazarcı, CHP'nin KRT'yi almaya çalıştığını yazdı.

Siyaset / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
CHP o kanalı almaya mı çalışıyor?

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP, yeni bir oluşuma girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu a takımını değiştiriken, Halk Tv'den desteğini kestiği ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEDİĞİ KANAL

Kılıçdaroğlu'nun Halk Tv yerine KRT'yi almak için Haluk Koç'u görevlendirdiğini yazan Emin Pazarcı şu ifadeleri kullandı;

Biliyorsunuz, “Ulusalcı” görünümlü Halk TV'yi CHP destekliyor ve finanse ediyordu. Bir süredir para yardımları kesildi ve by-pas edilmeye çalışılıyor.

CHP, yeni bir televizyon arayışı içinde. Bu iş için de Erdoğan Toprak ile Tuncay Özkan'ın görevlendirildiği belirtiliyor.

Şu iddialar ortada dolaşıyor:

Hedefte KRT var. CHP, KRT'yi satın almak istiyor. Bu amaçla Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'tan 35 milyon lira para istendi. Koç da “Ben bu parayı veremem” dedi:

-Hiçbir kalemden ödeyemem. Verirsem, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) sıkıntıya gireriz.

Bunun üzerine Haluk Koç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikâyet edildi. Koç ise, direnişini sürdürdü ve “vermem” dedi. Baskıların yoğunlaşması üzerine de resti çekti:

-İlle de bu televizyonu istiyorsanız, beni görevden alın ve yerime bu parayı verecek birini getirin.

Öyle de oldu. Haluk Koç gitti, yerine de Bülent Kuşoğlu geldi.

Oysa Kılıçdaroğlu, daha önce ailevi sebeplerden dolayı görevden ayrılmayı isteyen Koç'a hep “Olmaz, beraber geldik, beraber gideriz” diyordu. Bütün toplantılarda da görevini yaparken gösterdiği titizlik sebebiyle kendisini övüyordu.

Şimdi herkes doğal olarak merak ediyor:

Haluk Koç, KRT için mi görevden alındı? Yerine bu yüzden mi Bülent Kuşoğlu getirildi? Kuşoğlu, bu parayı ödedi mi? Ödediyse hangi kalemden ödedi? Birileri açıklasa iyi olacak!

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Genel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluEmin PazarcıBülent KuşoğluChp


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