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CHP'nin başkan adayı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Mustafa Sarıgül'ün Şişli'den aday olacağının kesin olduğunu yazdı.

Siyaset / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
CHP'nin başkan adayı

Yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı tartışılırken, partilerde aday belirleme süreci başladı.

24 Haziran seçimlerinde bir yenilgi daha alan CHP'nin yerel seçimlerde seçmenin karşısına sürprizlerle çıkacağı kulislerde konuşuluyor.

MUSTAFA SARIGÜL KESİN

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimden aldığı bilgiyi köşesinde yazarken, Mustafa Sarıgül'ün kesin olarak Şişli'den aday olacağını yazdı.

Işık, köşesinde dile getirdiği iddasında 'Kaynak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ama çok yakını bir CHP'li... CHP'de belediye başkanları için aday isimleri 9 Eylül'den sonra açıklanmaya başlanacakmış. Gürsel Tekin İstanbul'dan aday mı? İzmir Büyükşehir değişecek mi? Ankara'ya kim gelecek? Muharrem İnce ne olacak? “Şu an için kesin tek bir aday var. O da Mustafa Sarıgül'ün Şişli adaylığı...” dedi. Doğru mu değil mi göreceğiz, ben de kaynağımın yalancısıyım.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıkayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gürsel TekinKemal KılıçdaroğluChpCandaş Tolga IşıkMustafa Sarıgül


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