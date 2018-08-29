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CHP'li yönetici açık açık söyledi: HDP'ye ittifak kaçınılmaz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası " CHP , HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" sözleriyle gündem olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger yerel seçimlerde HDP ile ittifakın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Siyaset / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 23:46
CHP'li yönetici açık açık söyledi: HDP'ye ittifak kaçınılmaz

Habertürk'te ekrana gelen ‘Enine Boyuna' programında bu hafta yaklaşan yerel seçimler ve ittifaklar tartışıldı.

HDP'YLE İTTİFAK KAÇINILMAZ

CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine söz alan Erdal Aksünger “Eğer gerçekten kazanma olasılığı varsa ve iki partiye de yarayan konular varsa bu ittifaklar kaçınılmazdır.” Dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yerel SeçimlerErdal Aksünger


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