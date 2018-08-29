CHP'li yönetici açık açık söyledi: HDP'ye ittifak kaçınılmaz

Habertürk'te ekrana gelen ‘Enine Boyuna' programında bu hafta yaklaşan yerel seçimler ve ittifaklar tartışıldı.



HDP'YLE İTTİFAK KAÇINILMAZ



CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine söz alan Erdal Aksünger “Eğer gerçekten kazanma olasılığı varsa ve iki partiye de yarayan konular varsa bu ittifaklar kaçınılmazdır.” Dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel