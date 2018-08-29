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Cep telefonun atıp üzerine çıktı

İletişim Uzmanı Canten Kaya, evlilikleri bitiriyor diye cep telefonunu yere atıp üzerine çıktı.

Televizyon / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:54
Cep telefonun atıp üzerine çıktı
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Beyaz Tv'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının konuğu İletişim Uzmanı ve Eğitimci Canten Kaya oldu.

İkili ilişkilerin konuşulduğu programda cep telefonunun ilişkiler üzerindeki etkisi konuşulurken Canten Kaya'nın tepkisi dikkat çekti.

YERE ATIP ÜZERİNE BASTI

Kaya, cep telefonlarının evlilikleri bitirdiğini söylerken elindeki telefonu yere atıp üzerine bastı.

Herkes şaşkınlıkla o anlara tanık olurken Kaya 'Aramızdaki ilişkiyi öldüren, aramızdaki sıcak diyaloğu bitiren, aynı zamanda aldatıyorsanız sizi yakalatan bir suç aleti. Eğer varsa bir aldatma bu telefon sürekli eldedir. Birisi telefona doğru hareket ederse ondan önce hem alır. Telefonlara dikkat. 'dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz TvİletişimHayatta Her Şey Var


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