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Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. Buna göre OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek. Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, OTAŞ'ın kendilerinden aldığı krediyi geri ödeyememesi üzerine Türk Telekom’daki yüzde 55 OTAŞ hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Ekonomi / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:17
Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ('OTAŞ'), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ('Türk Telekom') bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.'

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Türk Telekom'daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

KREDİYİ ÖDEYEMEDİ

Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi'yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom'un Türkiye'de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom'u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013'te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

Geçen aylarda konuya ilişkin yapılan toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılmış, toplantıda OTAŞ'a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete devredilmesine yönelik plan öne çıkmıştı.

Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

OTAŞ'a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

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