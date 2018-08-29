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14 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:21
14 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz
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Ümraniye'de bir markette alışveriş yapan kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'na başvuran Ö.Y, 14 yaşındaki kızı S.E'nin Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki markette alışveriş yaparken bir kişi tarafından tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen eşkal doğrultusunda marketteki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin A.S olabileceğini değerlendiren ekipler, arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen A.S, markete 200 metre uzaklıkta bulunan babasına ait evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliye bazı güvenlik kamerası kayıtları izlettirildi. Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği öğrenilen A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Kaynak : AA

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