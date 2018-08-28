WhatsApp mesajları tehlikede

Sosyal medya devi Facebook'un büyesinde bulunan WhatsApp, Google'ın platform ile ilgili aldığı karar ile gündemde.



WhatsApp depolama sorunu uzun bir süredir kullanıcıların başını ağrıtıyordu. Google geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili attığı adım ile bu sorunu kökünden çözdü.



Google ile yapılan iş birliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecekler.



Ancak bu drum bir sorunu da beraberinde getiriyor.



WhatsApp, 12 Kasım'dan itibaren Drive'da saklanan mesajlar ve medya dosyaları artık uçtan uca şifrelemenin kullanılamayacağını belirtti.



Bu nedenle Drive'daki yedekleriniz kötü niyetli kişilerin eline geçmesi daha kolay.



Zira bu mesajlara uygulanan koruma zırhı bu hamle ile ortadan kaldırılıyor.



iPhone ve iPad sahipleri ise bu değişiklikten etkinlemeyecek.



Zira, iOS cihazlarda WhatsApp verileri iCloud'a yedeklendiği için herhangi bir problem bulunmuyor.





