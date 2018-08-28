Trump'tan bir Brunson çıkışı daha!

ABD Başkanı Donald Trump iç politikada oldukça sıkışmış durumda. Rahip Brunson üzerinde yardımcısı Mike Pence ile sürekli Türkiye'yi tehdit eden ve yaptırım kararı alan ABD başkanı, bugün Beyaz Saray'da Evangelist lideri ve eşlerini ağırladı. Trump bu yemekte, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve şu anda İzmir'de ev hapsinde bulunan Brunson'la ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını söyleyen Trump, bunun için atılan adımlardan bahsetti. 'Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz' ifadesini kullanan Trump, en büyük alkışı bu sözleri sonrasında aldı. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.



Beyaz Saray'da düzenlenen organizasyona Mike Pence dışında, Trump'ın eşi Melania Trump da katıldı.