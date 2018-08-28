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TRT'den ABD'ye boykot kararı

TRT, 1980'lerden beri yayınladığı Western – Kovboy filmi kuşağını kaldırdı. Bu pazar kovboy filmi yerine 'Beni Böyle Sev' dizisinin tekrarını yayınlayan kanal, bundan sonra da Pazar günleri aynı saatlerde 'Ev Sineması' kuşağı yayınlayacak.

Televizyon / 28 Ağustos 2018 Salı 00:42
TRT'den ABD'ye boykot kararı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) her Pazar sabahı TRT 1 kanalından saat 09:55'te kovboy filmi yayınlama geleneğine son verdi.

YERİNE YERLİ YAPIMLAR YAYINLANACAK

1980'li yıllardan beri yayınlanan ve "Western Kuşağı" olarak bilinen saatte artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan Ya Nasip Ya Kısmet olacak.

SON FİLM JOHN WAYNE'İN "KİN TUZAĞI" OLDU

TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in baştolünde oynadığı 1971 yapımı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. Dün, yani 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

ABD'YE TEPKİ OLARAK MI KALDIRILDI

TRT'nin aldığı bu kararda, ABD Başkanı Trump'ın "Ajan Brunson" krizi olarak bilinen gerilim nedeniyle Türkiye'ye karşı başlattığı düşmanca tavırların ve direkt olarak Türk ekonomisini hedef almasının etkili olduğu düşünülüyor.

TelevizyonTürkiyeTrumpKültür BakanlığıPazar Günü


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