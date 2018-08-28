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Şırnak'ta 5 PKK’lı terörist öldürüldü

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Güncel / 28 Ağustos 2018 Salı 09:59
Şırnak'ta 5 PKK’lı terörist öldürüldü

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediyor.

ŞehitBeytüşşebapJandarma


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