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Samsung parmak izi okuyucusunu ekrana gömecek

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yaklaşan Galaxy S10 serisinin her üç modelinde de ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacak.

Teknoloji / 28 Ağustos 2018 Salı 12:36
Samsung parmak izi okuyucusunu ekrana gömecek

Koreli haber kaynağı The Investor, dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un, Galaxy S10 serisinde ekrana gömülü parmak izi okuyucunun olacağını açıkladı. Samsung S serisinin 10. yıldönümü nedeni ile radikal bir karar alarak fiziksel düğmeye entegre çalışan parmak izi okuyucuları sonlandırıyor.

Ultrasonik ve optik sensörler kullanılacak

Ortaya konulan rapora göre görüntü endüstrisindeki bir yetkili, Samsung'un S10 telefonlar için iki farklı ekran sensörü kullanacağını sızdırdı. Galaxy S10'un iki üst modeli ultrasonik ekranlı parmak izi sensörlerine sahip olacak, üçüncü varyant ise optik bir ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek. Ultrasonik parmak izi sensörünün ise çip üreticisi Qualcomm tarafından üretileceği belirtiliyor.

Ultrasonik ve optik parmak izi sensörleri arasındaki fark, ultrasonik sensörlerin 3D haritalı parmak izi kullanması ve optik sensörün ise parmak izlerinin düz bir görüntüsü ile işlem yapması olarak açıklanıyor. Bu nedenle ultrasonik tarayıcı yağ, ter veya ışıktan etkilenmediği için daha iyi bir hassasiyet sunuyor.

Optik sensör, ultrasonik sensör kadar güvenilir olmasa da Samsung tarafından değerlendirilmekte ve diğer telefon üreticileri tarafından satın alınabilirliği olduğu için kulalnılmaktadır. Zira bir optik sensör, ultrasonik sensörden üç kat daha ucuza mal ediliyor. Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy S10 serisine ekrana gömülü parmak izi sensörü entegre etmesinin, akıllı telefon pazarını da etkileyeceği belirtiliyor

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