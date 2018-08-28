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Putin 15 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda çalışan 15 generali görevden aldı.

Siyaset / 28 Ağustos 2018 Salı 18:59
Putin 15 generali görevden aldı

Putin’in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet sayfasında yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesinde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son verildi.

Ayrıca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov da görevinden alındı.

Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak : AA

İçişleri BakanlığıGeneralBakan Yardımcısı


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