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Polis Okulu Müdürü makamında intihar etti

Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti. Alagöz, 2015 yılından bu yana Samsun'da görev yapıyordu.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2018 Salı 18:47
Polis Okulu Müdürü makamında intihar etti

Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti.

Enis Yıldırım'ın aktardığına göre; Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yaparken 2015 yılında Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu'na tayin edilen iki çocuk babası 1.Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz, bugün makamına kapandıktan sonra beylik silahını kafasına dayayarak ateşledi. Makamdan gelen silah sesleri üzerine özel kalem çalışanları müdürün odasına girdi. Olay yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı.

Sağlık ekipleri ağlık müdürünün hayatını kaybettiği belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PolisEmniyet MüdürüSağlık Ekibi


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