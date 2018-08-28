Parkta çocuk vuran zanlı tutuklandı

Pendik'te oturdukları sitenin parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı tabanca ile yaraladığı iddiasıyla olayın ardından gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan komşu B.B. (26) dün savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Evinde ve işyerinde yapılan aramada silah bulunmayan B.B. Savvcılık sorgusunun ardından ‘Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve olası kastla kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Pendik'te bayramın ilk gününde parkta oynayan çocuklar önce “Gürültü yapmayın, başka yerde oynayın” diye bir bağırış duydu. Oyuna devam eden çocuklar bir anda sitede yankılanan tabanca sesiyle irkildi. Korku içinde kaçışan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan vuruldu.



Çekilen röntgende bir cismin sırtından girip kemiği delerek küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, iç kanama olabilir diye 12 saat müşahede altında tutuldu. Hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşılan Hira Nur, sırtındaki cisimin daha sonra çıkarılacağı belirtilerek taburcu edildi.



GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI



Olayın ardından görgü tanığı çocukların ifadeleri üzerine yandaki binda oturan B.B. gözaltına alındı. Askerden yeni geldiği bildirilen B.B. götürüldüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde o saatte evinde uyuduğunu söyledi. B.B., küçük kızın hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.