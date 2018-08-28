Nur Viral gözyaşlarına boğuldu













Hayata dair konuların konuşulduğu programda söz çocuklara geldi.Kapaklıkaya, çocuğunun ders çalışmamasından şikayetçi olanlara 'diyerek bazı tavsiyelerde bulundu.Ölen kızını çok özlediğini söyleyen Kapaklıkaya'nın kızı ile ilgili anılarını anlatmasıyla stüdyoda bulunan herkes gözyaşlarına boğuldu.Kapaklıkaya'nın anlattıklarına daha fazla dayanamayan program sunucusu Nur Viral hıçkıra hıçkıra ağladı...