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Nur Viral gözyaşlarına boğuldu

Beyaz TV'nin güzel sunucusu Nur Viral canlı yayında hıçkıra hıçkara ağladı...

Televizyon / 28 Ağustos 2018 Salı 11:53
Nur Viral gözyaşlarına boğuldu
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Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her şey Var programı sunucusu Nur Viral'in konuğu anlattığı 'Siyah pantolon' hikayesi ile sosyal medyayı kasıp kavuran Alişan Kapaklıkaya oldu. 


Hayata dair konuların konuşulduğu programda söz çocuklara geldi.

Kapaklıkaya, çocuğunun ders çalışmamasından şikayetçi olanlara 'Benim kızım çok başarılı bir aile danışmanıydı. Keşke şu an yanımda olsaydı onunla bir bardak çay içmek için bütün diplomalarını yırtmaya hazırdım. Evlatlarımızın sağlığı inanın alacakları takdir belgesinden daha önemli. Ben bugün ne kadar çalışırsam çalışayım evladımı geri getirmeyeceğim' diyerek bazı tavsiyelerde bulundu.

Ölen kızını çok özlediğini söyleyen Kapaklıkaya'nın kızı ile ilgili anılarını anlatmasıyla stüdyoda bulunan herkes gözyaşlarına boğuldu.

Kapaklıkaya'nın anlattıklarına daha fazla dayanamayan program sunucusu Nur Viral hıçkıra hıçkıra ağladı... 



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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