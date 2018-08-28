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Moody’s, Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirdi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirdi.

Ekonomi / 28 Ağustos 2018 Salı 20:22
Moody’s, Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirdi

Moody's, Türkiye'deki 20 bankanın notunu, Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gerekçeleriyle indirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody's, “Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır” ifadelerini kullandı.

Moody's 17 Ağustos'ta da Türkiye'nin kredi notunu 'Ba2'den 'Ba3'e düşürmüş ve not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.

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