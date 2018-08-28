MİT TIR'ları Davası'nda itiraf

MİT TIR'ları kumpasına ilişkin açılan son davada sanıklardan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ertan Yüksektepe, itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütün tamamen çözülmesi için isimleri verdiğini söyleyen Yüksektepe, 'Bu örgütün üyesi olduğumu kabul ediyorum, pişmanım. Bizi bir robot gibi yetiştirdiler. Kendime ve aileme zarar verdim' dedi.



ÖRGÜTÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN TÜM İSİMLERİ VERDİ



Bildiği FETÖ'cülerin isimlerini savcılığa ve mahkemeye veren Yüksektepe, örgütün tamamen çözülmesi için bu isimleri verdiğini söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'i firari 55 sanıklı davada Yüksektepe, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildirdi. Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'ın haberine göre, Yüksektepe mahkemede 'ByLock kullanıcısı olduğum ve bununla ilgili tanıdığım asker ve sivil şahısların tamamının ismini savcılığa da söyledim. Daha sonra savcılık talimatıyla jandarmaya giderek verdiğim isimleri fotoğraflar üzerinde teşhis ettim' dedi.







'ÖNCE ANKESÖRLÜ TELEFONDAN HABERLEŞTİK'



Sivil FETÖ imamlarıyla önce ankesörlü telefonlardan haberleştiklerini anlatan Yüksektepe 'Örgüt hep bizim birvşeylerden bilgi edinmemizi engelledi. 'Kuran okuyun, Gülen'in kitabını okuyun' diyerek, bizi robot gibi yetiştirip yönettiler. MİT TIR'larını durduranların tutuklandığı dönemde, çözülmekten korktukları için bize destek verir gibi davrandılar' dedi.