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Milas'ta Yaralı Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan bir işyerinde göğsünden silahla vurulmuş ve yaralı halde bir kişi bulundu. Şahıs, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3. Sayfa / 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:35
Milas'ta Yaralı Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Olay Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1978 doğumlu T.Ö, göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralı olan T.Ö yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın gerçekleştirildiği düşünülen silahta işyerinde bulunurken, emniyet güçleri T.Ö.'nün ölüm sebebini araştırıyor. Kaynak : İHA

Ağır Yaralı


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