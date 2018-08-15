Milas'ta Yaralı Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan bir işyerinde göğsünden silahla vurulmuş ve yaralı halde bir kişi bulundu. Şahıs, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.