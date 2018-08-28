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MHP'nin teklifinde dikkat çeken ayrıntı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, MHP'nin af değil ceza indirimi istediğini yazdı.

Siyaset / 28 Ağustos 2018 Salı 09:37
MHP'nin teklifinde dikkat çeken ayrıntı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' söylemini dile getirmesinin ardından, tartışmalar alevlendi.

AK Parti afla ilgili herhangi bir girişimlerinin olmadığını açıklarken, MHP'nin Meclis'in açılmasının ardından tasarıyı getireceği konuşuluyor.

HAPİSTE KALMA SÜRESİNİ KISITLAYACAK

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, konuyla alakalı MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüşürken dikkat çeken bilgiler aktardı.

Feti Yıldız'ın genel ya da özel aftan bahsetmediğini belirten Sarıkaya 'Hapiste kalma süresini kısıtlayacak, ceza infaz rejimi ilkeleri ile kamu davası açılmasını engelleyecek düzenleme öngörüyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu (5271) ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'da (5275) değişiklik yapmayı amaçlıyor. Bugün var olan ceza indirimi öngörüyor.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Genel Başkan YardımcısıMuharrem SarıkayaMhpDevlet Bahçeli


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